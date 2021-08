Covid: in Piemonte la maggioranza dei ricoverati non si è vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta l'aumento dei ricoveri in Piemonte è legato a persone che non si sono vaccinate. A confermarlo la Regione che ha specificato la situazione vaccinale dei pazienti. Dei 7 ricoveri attuali ben 6 sono di persone non vaccinate e uno è di un paziente che ha completato il ciclo di inoculazioni ma che ha diverse patologie come obesità e diabete. Mentre tra i 117 ricoverati in terapia ordinaria 77 non sono vaccinati. I 40 vaccinati hanno tutti dei sintomi leggeri.(Rpi)