Afghanistan: Johnson, "orgogliosi" nonostante situazione, non "volteremo le spalle"

- Il Regno Unito può essere "estremamente orgoglioso" del suo ruolo in Afghanistan, nonostante la situazione nel Paese sia "deteriorata". Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson al termine della riunione d'emergenza del Cobra, il comitato che il governo di Londra convoca in caso di minacce alla sicurezza nazionale. Johnson ha aggiunto che il Regno Unito non "volterà le spalle" all'Afghanistan. Le parole del primo ministro britannico giungono dopo che ieri è stato reso noto l'invio di 600 militari per favorire il rimpatrio dei cittadini britannici presenti nel Paese. Fra questi anche gran parte del personale dell'ambasciata britannica a Kabul sarà sgomberato per garantire la loro sicurezza vista l'avanzata apparentemente inarrestabile dei talebani. (Rel)