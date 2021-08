Roma 2021: lista Civica per Raggi, “smart city a partire da istanze della società civile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Declinare i temi della transizione ecologica e dell’urbanistica nell’ottica di una città che da qui ai prossimi dieci anni dovrà essere verde e smart a partire dall’esperienza di imprenditori, professionisti e lavoratori provenienti dalla società civile. Questo il cuore delle proposte che la lista Civica per Virginia Raggi metterà in campo nel corso della campagna elettorale a sostegno della sindaca uscente del M5s. A spiegarlo, interpellato da “Agenzia Nova” è Andrea Venuto coordinatore della lista. “C’è un tema principale a cui teniamo particolarmente, in vista dei grandi eventi attesi a Roma nei prossimi anni, e che è improntato alla declinazione delle politiche dell’urbanistica e della transizione ecologica in un’ottica di smart city – ha detto Venuto –. Dovremo mettere a sistema tutto quello che finora è stato aggiustato in cinque anni di governo. Ora la città è pronta per poter decollare ma ha la necessità di essere pilotata anche da persone e risorse che provengono dalla società civile: professionisti, imprenditori e lavoratori che hanno creato associazioni, che si battono per i diritti e possono portare istanze utili al futuro della città”. In lista ci saranno esperti di start up, di transizione ecologica e di urbanistica, rappresentanti di associazioni territoriali e di corpi sociali. “Vogliamo raccogliere i temi che sono nel Next Generation Eu – ha sottolineato il coordinatore della lista – e metterli a disposizione dei bisogni dei romani. Aver riordinato il bilancio e molte procedure amministrative in questi cinque anni ci permetterà nella prossima consiliatura di intervenire sulle voci di investimento”. Tra le iniziative principali, su cui la lista Civica per Raggi solleciterà l’Assemblea capitolina nel corso della prossima consiliatura ci sono “un monitoraggio continuo del territorio in cui valutare e pianificare gli interventi manutenzione e adeguamento delle infrastrutture, i cosiddetti insediamenti delle residenze urbane” e “lo sviluppo di un modello virtuoso di lavoro agile per la pubblica amministrazione: sia dal lato dei lavoratori che degli imprenditori abbiamo il lista diverse persone che vogliono portare la loro esperienza nell’amministrazione capitolina”, ha concluso Venuto.(Rer)