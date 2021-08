Usa: governo, ospiteremo Vertice Americhe 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ospiteranno il nono vertice delle Americhe all'inizio dell'estate 2022. È quanto rende noto la Casa Bianca in una breve nota. Si tratta del più importante summit regionale che si svolge una volta ogni tre anni dal 1994 ed è l'unica occasione di incontro di tutti i leader dei paesi dell'America settentrionale, meridionale, centrale e dei Caraibi. Questa sarà la prima volta, dall'incontro inaugurale tenuto a Miami nel 1994, che gli Stati Uniti ospitano il summit. Il governo di Joe Biden non ha ancora fissato una data precisa e la nota della Casa Bianca rimanda la diffusione di "ulteriori dettagli" ad una prossima comunicazione. L'ultimo vertice si è tenuto nel 2018 a Lima, e in quell'occasione spiccò per la sua assenza l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che inviò al suo posto il vice Mike Pence. (Nys)