Roma 2021: Gualtieri, Capitale può rinascere e guidare nuova stagione sviluppo del Paese

- "Oggi è una giornata storica per l’Italia con l’arrivo del bonifico da 24,9 miliardi di euro, l’anticipo del Next generation Eu. Si concretizza il risultato di una battaglia decisiva per l’Europa e per il nostro Paese, a cui sono orgoglioso di aver contribuito da ministro dell’Economia". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È una straordinaria opportunità per l’Italia e per le nostre città, a partire da Roma - aggiunge - e al tempo stesso un'enorme responsabilità: vanno realizzati gli investimenti e le riforme, rispettando i tempi concordati con l’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Pnrr - tra cui riduzione delle emissioni, digitalizzazione, infrastrutture sociali, formazione e ricerca - e per poter ricevere tutte le risorse stanziate per l’Italia. Da sindaco di Roma mi impegnerò a recuperare il tempo perduto in questi mesi e ad accedere a tutte le risorse potenzialmente disponibili tra gli oltre 80 miliardi che arriveranno agli enti territoriali. Rigenerazione urbana, efficientamento energetico, scuole, asili nido, formazione e ricerca, economia circolare, sanità territoriale, forestazione urbana, mobilità sostenibile, filiere produttive, e, in aggiunta, i programmi specificamente dedicati a Roma su cultura e turismo e sull’audiovisivo. Roma si farà trovare pronta non solo con elenchi di progetti ma con una visione coerente e integrata del suo futuro di città sostenibile, innovativa e coesa, in cui non ci devono essere cittadini e quartieri di serie A e di serie B e i servizi devono essere vicini e raggiungibili per tutte e tutti. Sarà una sfida impegnativa e appassionante: Roma può rinascere e guidare una nuova stagione di sviluppo del Paese". (Rer)