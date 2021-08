Montenegro: Krivokapic, modificati tre articoli dell'Accordo con Chiesa ortodossa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni del 30 agosto 2020, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. Il governo del Montenegro "dovrebbe rendere noti" i contenuti dell'accordo che intende firmare con la Chiesa serba ortodossa, ha detto il presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Djukanovic, secondo quanto riportava l'11 maggio il sito "Cdm". Secondo Djukanovic i contenuti avrebbero dovuto essere illustrati ai deputati del Parlamento nazionale per sgomberare il campo dai timori che tale documento possa andare contro gli interessi dello Stato. Djukanovic ha infine ricordato che sono apparse sui media "informazioni non smentite" circa una nuova versione che sarebbe stata preparata nel Patriarcato di Belgrado e che presenterebbe delle "deviazioni" dal testo accettato dal metropolita montenegrino Amfilohije, testo con il quale anche il governo di Podgorica era d'accordo. "Resta il dilemma se il Parlamento debba ratificare l'accordo. Si è anche affermato che l'accordo di base con la Santa Sede non è stato pubblicato fino alla sua entrata in vigore, il che non può essere vero, perché è stato consegnato ai deputati prima che esprimessero la loro ratifica. Inoltre, la posizione della Chiesa ortodossa serba e della Chiesa cattolica romana nel nostro Paese sono diverse", ha sottolineato Djukanovic. (Seb)