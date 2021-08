Afghanistan: Rojc (Pd), tragedia umanitaria e sconfitta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore dobbiamo prendere atto che sta iniziando una tragedia umanitaria e si sta profilando una sconfitta politica per tutto l'Occidente. L'ondata dei profughi di fronte all'incontenibile avanzata dei talebani e la precipitosa evacuazione delle ambasciate sono lo scenario drammatico disegnato da una ritirata di cui non si sono valutate le conseguenze. Il disimpegno è stato deciso dagli Stati Uniti, ma le conseguenze sono piene di incognite. Ringraziamo i nostri militari per quanto hanno fatto in Afghanistan, col cuore pesante mentre vediamo diventare vani i sacrifici profusi". Lo afferma, in una nota, la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Esteri a palazzo Madama, commentando gli sviluppi della situazione in Afghanistan. (Com)