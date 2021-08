© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione con ciclo completo ha un'efficacia del 96,8 per cento contro i decessi (rispetto ai non vaccinati), del 97,2 per cento contro i ricoveri in terapia intensiva e dell'82,3 per cento contro l'infezione. Lo scrive su Twitter l'Istituto superiore di Sanità. (Rin)