Bulgaria: presidente Radev, no ad elezioni prima di aver tentato altre opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha affermato di non intendere "parlare di nuove elezioni" prima di aver esaurito ogni opzione per la formazione di un governo nel Paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", Radev ha precisato di non aver ancora deciso quando e a quale forza politica consegnerà il terzo mandato di formazione del governo. A suo avviso, un esecutivo "funzionante" può ancora essere nominato. "Non voglio parlare di nuove elezioni prima di aver esaurito tutte le opzioni possibili per formare un governo regolare che goda di un ampio sostegno parlamentare e della fiducia dei cittadini bulgari", ha detto il capo dello Stato bulgaro durante una visita alla città di Elhovo. Il presidente ha in programma di tenere nuove consultazioni con le forze politiche rappresentate nell'Assemblea nazionale prima di consegnare il secondo mandato di formazione del governo. (segue) (Seb)