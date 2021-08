Torino: Federalberghi, tornati i turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono numeri ufficiali, ma l'impressione è che i turisti stranieri a Torino siano ritornati dopo un periodo nero a causa dell'emergenza Covid. Questo il parere di Federalberghi sul turismo del capoluogo piemontese per quest'estate: "Sicuramente a Torino c'è movimento e sono tornati gli stranieri, sopratutto francesi, tedeschi e olandesi - dice Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. E' un fenomeno interessante perché questi turisti scelgono Torino solo per gustarsi la città da un punto di vista architettonico e artistico dato che mancano eventi di richiamo. Chiediamo da tempo di spalmare mostre, congressi e concerti lungo tutto l'arco dell'anno". (Rpi)