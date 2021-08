Capitale: Michetti, Roma merita risorse e poteri per essere strategica per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le Città metropolitane meriterebbero leggi adeguate al ruolo che sono chiamate a svolgere nei loro contesti di area vasta, visto che il sindaco è anche presidente della città metropolitana, la ex provincia per intenderci. Roma però ha un elemento in piu che la caratterizza, ossia è anche la Capitale d’Italia. Quindi, rappresenta l’unità della nazione. In forza di questo ruolo suppletivo e di altri aspetti che la rendono unica meriterebbe poteri speciali e una attenzione prioritaria rispetto ad altri contesti finanche strategici del Paese". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. (Rer)