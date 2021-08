Frosinone: Cisl Lazio, solidarietà a Stefania Ruffo per il grave atto intimidatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl del Lazio con il segretario generale Enrico Coppotelli, "esprime solidarietà a Stefania Ruffo, presidente del consorzio di bonifica della valle del Liri, vittima di un atto intimidatorio". "I bulloni delle ruote della sua auto - si legge in una nota - sono stati manomessi. Si tratta di un atto criminale che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La violenza, l'intimidazione, non possono far parte del vivere civile e vanno combattute con ogni mezzo a disposizione". (Com)