Colombia: Duque il 19 ottobre in Brasile, focus su investimenti alla frontiera

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, si recherà il prossimo 19 ottobre in Brasile per una visita centrata sulla necessità di sviluppare gli investimenti produttivi nelle zone di confine tra i due Pesi. Lo ha detto la vicepresidente e ministro degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, al termine di un incontro tenuto oggi a Brasilia con il ministro degli Esteri Carlos Franca e il vicepresidente Hamilton Mourao. L'impegno è utile anche a ridurre la presenza delle organizzazioni e attività criminali a ridosso delle frontiere. "La lotta contro il traffico di stupefacenti sarà più efficace con la presenza dello Stato e degli investimenti nelle zone di frontiera. Dobbiamo frenare questi gruppi illegali che agiscono in Amazzonia, anche quelli impegnati nell'estrazione mineraria illegale", ha detto Ramirez. "Condividimo con la Colombia i principali capi democratici e la cooperazione per la prosperità e la conservazione dell'Amazzonia", ha detto da parte sua Mourao. (segue) (Brb)