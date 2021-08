Afghanistan: Onu, il Paese rischia una catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intensificarsi dei combattimenti in tutto l’Afghanistan rischia di portare nel Paese una catastrofe umanitaria. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul sito delle Nazioni Unite. L’analisi cita la valutazione in merito alla crisi della portavoce dell’agenzia per i rifugiati (Unhcr), Shabia Mantoo, ha espresso la preoccupazione dell’agenzia Onu per l’impatto del confitto su donne e bambini che rappresentano l’80 per cento dei circa 250 mila afgani costretti a fuggire dalle loro abitazioni dalla fine di maggio. "Dobbiamo lanciare l'allarme sul prezzo sproporzionato che stanno pagando (donne e bambini) per ciò che sta accadendo sul campo", ha dichiarato la Mantoo. La portavoce dell’Unhcr ha esortato la comunità internazionale a intensificare la sua risposta a favore degli sfollati afgani, invitando i Paesi vicini a “mantenere aperti i loro confini”. Secondo un rapporto pubblicato il mese scorso congiuntamente dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) e dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama), nella prima metà del 2021 sono state uccise e ferite più donne e bambini che nei primi sei mesi di qualsiasi anno dall'inizio delle rilevazioni nel 2009. Facendo eco ai timori sull'impatto dei combattimenti sui civili, il portavoce del Programma alimentare mondiale (Pam), Tomson Phiri ha spiegato che il conflitto "ha accelerato molto più velocemente di quanto ci aspettassimo e la situazione ha tutte le caratteristiche di una catastrofe umanitaria". (segue) (Res)