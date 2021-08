Afghanistan: Onu, il Paese rischia una catastrofe umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'intensificarsi dei combattimenti migliaia di afgani hanno abbandonato le loro case nel timore che i talebani possano imporre di nuovo un governo brutale e repressivo. Il gruppo militante islamista ha governato il Paese dalla metà degli anni '90 fino all'invasione guidata dagli Stati Uniti dopo gli attacchi dell'11 settembre, alla fine del 2001. Secondo quanto riferisce l’Unhcr, gli operatori umanitari sono particolarmente preoccupati per il rapido spostamento dei combattimenti in aree urbane affollate. Secondo Shabia Mantoo dall'inizio dell'anno quasi 120.000 afgani sono fuggiti dalle aree rurali e dalle città di provincia verso Kabul. “Il numero crescente di civili che cercano rifugio nelle città significa che sempre più persone non hanno posto dove dormire", ha affermato Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio di coordinamento umanitario delle Nazioni Unite (Ocha). "Normalmente andrebbero da familiari e amici per un riparo, ma non è più così", ha aggiunto. (segue) (Res)