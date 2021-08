Strada: Landini, grazie per suoi insegnamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della scomparsa di Gino "mi lascia sgomento. È un pugno allo stomaco. Mi fa piangere". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Ho avuto la fortuna - prosegue il numero uno della Cgil - di conoscere, frequentare e discutere con Gino Strada. Di diventarne amico, di lottare insieme, di condividere un sistema di ideali comuni, come piaceva dire a Gino. Tutte le volte che Gino ha chiamato ho risposto ci sono. E Così ha sempre fatto lui quando gli è stato chiesto di prendere le parti del lavoro. Gino - ricorda il segretario della Cgil - si vantava di avere in tasca solo due tessere: quella dell'Anpi e quella onoraria della Fiom Cgil, che gli era stata consegnata nel 2004 a Livorno. L'ultima manifestazione pubblica che abbiamo fatto insieme è stata quella del 25 aprile 2018 a Monte Sole di Marzabotto, davanti a migliaia di persone. E in quell'occasione Gino con forza ribadì di essere contro tutte le guerre, senza se e senza ma, e che il nostro impegno doveva puntare a cancellare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati e le persone. Gino ci ha insegnato - conclude Landini - che il diritto ad essere curati deve essere universale, che proteggere la vita delle persone è compito fondamentale di ogni democrazia e che per questo la parola profitto è incompatibile con una vera sanità pubblica. Caro Gino grazie per tutto ciò che hai saputo fare e per averci insegnato ad essere partigiani. Sempre".(Com)