Frosinone: Comune, pubblicata determina per nuova pavimentazione Centro storico

- L'amministrazione di Frosinone, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, mediante il settore servizi tecnici, "ha pubblicato la determina relativa alla fornitura per arredo urbano e per l'incremento del decoro per gli spazi e le aree pubbliche. L'investimento e i nuovi lavori si sono resi necessari a seguito dell'usura di alcuni selciati e viali del centro storico, sempre più frequentati, ed oggetto di pedonalizzazione serale, ovvero nei fine settimana. A ciò si aggiunga il fatto che, in alcuni punti, in particolar modo in via Rattazzi, piazza Scappaticci, via Plebiscito e piazza Santa Maria, la pavimentazione del centro storico aveva subito numerosi interventi di ripristino, a causa dei lavori di manutenzione e sostituzione dei sottoservizi da parte degli enti gestori, con la realizzazione di alloggiamenti di asfalto in via temporanea". (segue) (Com)