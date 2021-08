I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: fonti stampa, Usa valutano sanzioni dopo adozione della legge sui media - Gli Stati Uniti stanno valutando di imporre una serie di sanzioni alla Polonia per l'adozione della controversa legge sui media. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Rmf24", secondo cui oltre a delle sanzioni ad personam nei confronti del presidente, Andrzej Duda, saranno comminata anche al primo ministro Mateusz Morawiecki e a leader del partito di governo Diritto e Giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Questo, tuttavia, è solo il peggiore di tre scenari. Gli altri due prevedono che la Polonia potrebbe non ricevere un invito al vertice mondiale della democrazia organizzato dal presidente Joe Biden; e che l'amministrazione presidenziale Usa blocchi la vendita dei carri armati Abrams. Le fonti sentite dall'emittente polacca, sostengono che le autorità degli Stati Uniti sono deluse e irritate dalle mosse del governo in merito alla legge sui media. Washington ritiene intanto che il disegno di legge potrebbe avere un impatto su un proprio investimento – il pacchetto di controllo che il gruppo Discovery detiene sulla società televisiva Tvn e che con la nuova normativa sarebbe costretto a cedere – ma anche su alcuni cardini dei principi democratici. Tra le autorità statunitensi ci sono molti politici che sono direttamente e personalmente interessati alla situazione in Polonia. Il segretario di Stato, Anthony Blinken, in passato è stato coinvolto nel processo di adesione della Polonia alla Nato, ma ha anche parlato delle sue radici polacche e delle esperienze del suo patrigno durante l'Olocausto. I vertici statunitensi percepiscono le azioni del governo a Varsavia non solo a livello politico ma anche personale e si sentirebbero "delusi" dalla direzione che sta seguendo la Polonia, riporta ancora la testata.