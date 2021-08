I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Eurostat, in eurozona surplus bilancia commerciale cala a giugno a 18,1 miliardi - Il surplus della bilancia commerciale della zona euro a giugno con il resto del mondo è calato a 18,1 miliardi mentre quello dell'Unione si è attestato a 14,8 miliardi. Il surplus della bilancia commerciale nel giugno dello scorso anno era stato invece di 20 miliardi. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi da Eurostat, secondo cui le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel giugno 2021 è stato di 209,9 miliardi di euro, in aumento del 23,8 per cento rispetto a giugno 2020 (169,6 miliardi di euro), mese che aveva risentito della misure di contenimento del Covid-19 ampiamente introdotte dagli Stati membri. Gli scambi all'interno dell'eurozona sono saliti a 188 miliardi a giugno 2021, in crescita del 24,6 per cento rispetto a giugno dello scorso anno. Da gennaio a giugno 2021, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 1.172,5 miliardi di euro (un aumento di 15,5 per cento rispetto a gennaio-giugno 2020) e le importazioni sono aumentate a 1.070,1 miliardi di euro (in aumento del 15,2 per cento rispetto a gennaio-giugno 2020). Di conseguenza, riferisce Eurostat, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 102,5 miliardi rispetto all'aumento di 86 miliardi nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020. (segue) (Res)