I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zambia: elezioni, candidato di opposizione alla presidenza chiede ripristino di Internet - Il principale candidato alla presidenza dello Zambia, Hakainde Hichilema, ha chiesto che venga ripristinato internet dopo il blocco imposto dalle autorità durante il voto per le elezioni generali, tenute il 12 agosto. "Chiediamo a Zicta (l'autorità per le comunicazioni) di sbloccare immediatamente Internet in modo che i cittadini possano seguire il processo elettorale e continuare a vivere senza restrizioni", ha detto il candidato su Twitter. Il candidato si è inoltre detto "sconvolto" dai disordini scoppiati in alcune delle province occidentali e meridionali dle paese: "è chiaro che in questi posti le elezioni non sono state libere ed eque", ha scritto ancora. Hichilema. Il presidente Edgar Lungu, candidato alla rielezione insieme ad altri 14 sfidanti, ha dichiarato di aver aumentato la presenza della sicurezza in queste aree. (segue) (Res)