I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Turchia-Sudan: vicepresidente turco, obiettivo commerci a 2 miliardi di dollari in cinque anni - La Turchia e il Sudan mirano ad aumentare fino a 2 miliardi di dollari il valore dell’interscambio commerciale nell’arco dei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, sottolineando il potenziale di legami economici più solidi fra i due Paesi. Durante un incontro fra imprenditori turchi e sudanesi nella capitale Ankara, Oktay ha sottolineato che nel 2020 il commercio bilaterale ha raggiunto i 480 milioni di dollari. Il Sudan, con abbondanti risorse naturali e una popolazione giovane e dinamica di 44 milioni di persone, è sulla strada per diventare un “punto di riferimento nella regione”, ha proseguito. Mentre 100 mila ettari di terreno agricolo in Sudan sono stati destinati alla Turchia per coltivazioni, dovrebbero essere allocati per Ankara altri 700 mila ettari in futuro, ha sottolineato il vicecapo dello Stato di Ankara. (segue) (Res)