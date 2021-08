I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: alleato storico del vicepresidente Machar lascia il Movimento di opposizione armata Splm-Io - L'alleato di ferro del vicepresidente sud sudanese Riek Machar, Henry Dilah Odwar, ha abbandonato il Movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (Splm-Io). Odwar, riferisce "Sudan Tribune", non ha fornito alcun motivo per le sue dimissioni, ma la recente defezione di una parte del movimento di lotta armata - che sotto il comando dell'ex capo di Stato maggiore dell'esercito Simon Gatwech Dual ha disconosciuto la leadership di Machar - getta un'ombra sul suo allontanamento. Fonti vicine alla presidenza sostengono che il vero motivo della rinuncia di Odwar sia quello di far deragliare l'unificazione delle ex forze ribelli e governative in un nuovo esercito nazionale, una parte fondamentale dell'accordo di pace del 2018 e che lo stesso presidente Salva Kiir è tornato ieri a chiedere con forza. Secondo altre fonti, sarebbe invece quasi certo che Odwar si sia unito ai defezionisti dell'Splm-Io, gruppo noto come Kitgwang dal nome della dichiarazione rilasciata nei giorni scorsi in cui hanno disconosciuto Machar come loro leader, proclamando al suo posto lo stesso Dual. (segue) (Res)