- Covid: Sileri, in questo momento non serve obbligo vaccinale - "I numeri sono tali per cui in questo momento non serve un obbligo vaccinale". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo a Sky Tg24. (segue) (Rin)