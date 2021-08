I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Rezza (Salute), occupazione posti letto al di sotto soglia critica, ma continuare vaccinazione - Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva "siamo, rispettivamente, intorno al 5,2 per cento e 3,4 per cento, quindi ancora ben al di sotto della soglia critica a livello nazionale". Lo ha dichiarato il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati sulla situazione epidemiologica del Paese. Dato che però c'è un'ampia circolazione di varianti maggiormente trasmissibili, come la variante Delta, dato anche il periodo estivo che comporta molte aggregazioni, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, in vista del prossimo settembre, e cercare di correre a vaccinarsi", conclude Rezza. (Rin)