I fatti del giorno - Roma

- Lazio: da Latina a Roma le proposte choc della Lega su dediche a Mussolini e Hitler - Dedicare Piazzale dei Partigiani a Roma ad Adolf Hitler: è stata la proposta choc di un ex consigliere leghista del Comune di Colleferro, in provincia di Roma, Andrea Santucci, che in breve tempo è rimbalzata prima sui social network e poi sui media. Mentre non si erano ancora placate le polemiche per le affermazioni del coordinatore della Lega del Lazio e sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Claudio Durigon, che durante un comizio a Latina ha suggerito di intitolare ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce, un parco del territorio. "È la storia di Latina, che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome al nostro parco che deve tornare a essere il Parco Mussolini che è sempre stato", le parole di Durigon, su Facebook gli ha fatto eco l'ex consigliere di Colleferro: "La storia non andrebbe cancellata o coperta come fanno molti - ha scritto Santucci -, trovo assolutamente corretto che quella piazza torni al nome originale. Se solo avessi il potere di farlo anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi piazzale Adolf Hitler". Condanne alle affermazioni sono arrivate dagli esponenti delle istituzioni locali. "Prima Mussolini, ora Hitler. Su questi temi non si scherza, anche perché tutto iniziò pure per colpa di sottovalutazioni. Caro Salvini il silenzio è complicità, essere d'accordo è ancora peggio", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "È inaccettabile e vergognosa la proposta di un ex consigliere leghista di intitolare piazzale dei Partigiani ad Adolf Hitler. Roma è una città orgogliosamente antifascista. Non permetteremo mai una follia del genere", il messaggio affidato a un tweet dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ma è normale che ci sia chi ritenga legittimo dedicare piazze a Hitler e Mussolini? Direi che si è superato il limite. Certe nostalgie, oltreché ridicole, sono anche inaccettabili e pericolose", ha aggiunto sui social la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Per il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, si tratta di dichiarazioni "di una gravità inaudita" e che "meritano una condanna fermissima: di questo si occuperanno, oltre a me, il consiglio comunale e le autorità competenti". E continuano ad arrivare da parte di esponenti della politica del centrosinistra richieste di dimissioni dal Mef di Durigon. "Quella di Durigon non è una provocazione gratuita e priva di conseguenze. È una strategia che mira a rendere normali, comuni e accettabili richiami ed esaltazioni del fascismo" ha dichiarato la capogruppo al Senato di Leu, Loredana De Petris, chiedendo che il premier Mario Draghi lo convinca a dimettersi: "Se Draghi non convincerà il sottosegretario leghista a dimettersi sarà inevitabile ricorrere alla mozione di sfiducia", ha concluso De Petris. (segue) (Rer)