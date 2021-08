I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: lista Fd’I per Michetti “subito revisione criteri per assegnazione case popolari” - Sono diverse le proposte che la lista di Fratelli d’Italia porterà all’interno della coalizione del centrodestra all’attenzione del candidato a sindaco Enrico Michetti. “Sono molte le delibere che presenteremo già nei primi cento giorni di governo con Michetti sindaco, ma tra tutte, se proprio devo sceglierne una che avrà la priorità, indico la revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi popolari. Elimineremo l’ingiustizia che vede oggi un maggiore punteggio per un rom che lascia un campo rispetto a una persona con disabilità”. Così interpellato da “Agenzia Nova” l’esponente romano di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, attualmente capogruppo in Campidoglio e che correrà nella lista del partito di Giorgia Meloni alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021. “All’interno della coalizione la nostra lista porta proposte su ogni ambito amministrativo, grazie al particolare radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio capitolino, nei quartieri e nei municipi – sottolinea De Priamo -. Molte delle delibere che abbiamo presentato in cinque anni di opposizione alla giunta Raggi saranno oggetto del nostro programma di governo. Tra tutte queste proposte segnalo innanzitutto una grande attenzione alla tematica del decoro urbano e quindi della rimozione dei rifiuti”. Su questo tema saranno due le direttrici: “Da un lato si lavorerà a un piano di impiantistica che verrà confrontato con la Regione Lazio per ovvi motivi normativi – precisa De Priamo -, ci sarà un piano di impianti destinati al trattamento delle frazioni differenziate che andrà a colmare il vuoto che determina la crisi dei rifiuti in città. Allo stesso tempo proponiamo di provvedere a una riorganizzazione su scala municipale di Ama – sottolinea l’esponente di Fd’I – per garantire un migliore servizio di spazzamento, raccolta e pulizia delle strade”. Accanto a questo sarà centrale “il tema della sicurezza urbana: ragioniamo su un piano straordinario di illuminazione dei quartieri e su un tavolo permanente con le forze dell’ordine, anche questo organizzato su scala municipale. In questo i presidenti di municipio avranno un importante ruolo di coordinamento con le forze di sicurezza e la polizia locale che intendiamo valorizzare al massimo”, precisa De Priamo. Infine, sul lungo periodo, nell’ambito urbanistico “l’idea è quella di un grande piano di sostituzione edilizia in un’ottica di sostenibilità. Vogliamo ricreare l’Ufficio Periferie. Un piano volto a rilanciare e attrarre gli investimenti nella città, che sia al servizio delle periferie. Saremo concentrati sui cosiddetti toponimi, i piani di recupero delle periferie ancora fermi per l’inerzia delle giunte di Ignazio Marino e Virginia Raggi”. (segue) (Rer)