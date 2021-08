I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: verso la chiusura delle liste, c'è tempo fino al 3 settembre - Sono giorni frenetici nei partiti e gruppi civici che stanno componendo le liste per le elezioni amministrative di Roma. Il termine ultimo per presentare le liste è il 3 settembre. Intanto hanno concluso l'elenco per l'Assemblea capitolina i coordinatori della lista del M5s che supporta la sindaca uscente Virginia Raggi. Si ricandidano 16 su 19 consiglieri uscenti che compongono la maggioranza: hanno rinunciato Francesco Ardu, Alessandra Agnello e Simona Paciocco per motivi personali. In campo dalla giunta: Pietro Calabrese, Andrea Coia, Valentina Vivarelli, ma altri potrebbero aggiungersi. Inoltre corrono per l’Assemblea capitolina anche due minisindaci uscenti: dal V Municipio Giovanni Boccuzzi, dal VI Roberto Romanella. “La lista è stata arricchita con diversi esponenti provenienti da esperienze municipali o territoriali", ha spiegato il capogruppo M5s, Giuliano Pacetti. "Siamo arrivati alla chiusura delle liste, grazie a un lavoro condiviso con i territori", ha precisato il consigliere M5s, Paolo Ferrara. A lavoro anche il Comitato della lista Civica per Virginia, coordinata da Andrea Venuto, e che coinvolgerà imprenditori, professionisti e lavoratori provenienti dalla società civile. Così in questi giorni la sindaca ha lanciato sui social l'immagine della locandina con cui tenterà il bis nella corsa al Campidoglio. Sullo sfondo il Colosseo e i pini di Roma, tre bande colorate di arancione e giallo e lo slogan che richiama quello del 2016 “CoRaggio” e che recita oggi: “Avanti con coraggio”. In testa la scritta Roma 2021-2026 e in coda quella Virginia Raggi sindaca. Sull'immagine non compare il logo del Movimento 5 stelle per ora ma "mi presento alle elezioni con il Movimento 5 stelle e alcune liste civiche. Sui cartelloni elettorali, che non sono ancora usciti, metteremo tutte le liste con le quali corro insieme chiaramente al Movimento 5 stelle", ha chiarito Raggi. A lavoro anche nel centrosinistra dove c'è attesa per i nomi del Partito democratico che a oggi sarebbero soltanto 37 su 48 necessari, ma anche nelle altre cinque liste è corsa contro il tempo per trovare i candidati. Nella coalizione, intanto, il comitato elettorale sta preparandosi a due appuntamenti: la presentazione del programma completo del candidato sindaco, Roberto Gualtieri, che si terrà nei giorni successivi a ferragosto, l'apertura ufficiale della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità prevista per il 2 settembre. Si guarda però anche ai sondaggi, l'ultimo interno alla lista Sinistra civica ed ecologista che vede il centrosinistra, che corre con sei liste a sostegno di Gualtieri, poco sopra il 29 per cento: un risultato dato dalla somma del 20,9 per cento del Pd, 2,9 per cento di Sinistra civica ecologista, il 2,6 per cento della lista civica, l'1,8 per cento dei Verdi, lo 0,7 della lista Roma futura, lo 0,4 di Demos. Dalla rilevazione, più che dall'avversario di Azione Carlo Calenda (dato a un 13-14 per cento mettendo insieme il 5,6 di Azione, l'1,5 per cento di Italia viva e un 6,3 per cento di altri partiti che verso di lui potrebbero convergere su di lui), Gualtieri appare inseguito dalla sindaca uscente Raggi, la quale porterebbe in dote un 22 per cento del M5s e una percentuale non stimata nel sondaggio della sua lista civica. In testa alla rilevazione interna a Sce c'è il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, dato per certo al ballottaggio con un 37 per cento di preferenze grazie a un 19 per cento di Fratelli d'Italia, un 8,1 per cento della Lega, un 4 per cento di Forza Italia, uno 0,7 per cento di Rinascimento-Cambiamo, e un 2,9 per cento della lista civica. Nella sua coalizione circolano già diversi nomi in corsa. Per Fd'I, in attesa di definire se la capolista sarà Giorgia Meloni in persona o in alternativa l'attuale capogruppo capitolino Andrea De Priamo, tra le priorità della lista ci sarà "la revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi popolari. Elimineremo l’ingiustizia che vede oggi un maggiore punteggio per un rom che lascia un campo rispetto a una persona con disabilità”. Per la Lega, con Simonetta Matone capolista, corrono certamente i due esponenti capitolini: il capogruppo Maurizio Politi e il consigliere Davide Bordoni, e poi Fabrizio Santori, Flavia Cerquoni, Angelo Valeriani e Mauro Ferri. E mentre negli altri gruppi della coalizione si definisce il quadro, intanto un nome oggi è spuntato, o meglio tornato indietro. Si tratta dell'ex poliziotto della squadra mobile di Roma, Antonio Del Greco, che si candiderà nella lista Civica per Michetti sindaco. Il suo nome era circolato mesi fa come possibile candidato alla presidenza del Municipio X di Ostia, in quota Lega. Del Greco stesso però, il 9 luglio scorso, con un messaggio particolarmente duro su Facebook salutò la coalizione. "Si conclude il mio impegno politico. Peccato perché avevo conosciuto delle persone per bene, ma in politica, quella che conta, ci sono personaggi scorretti, sleali e persino codardi che io, e chi ha combattuto per una vita al mio fianco, non li ho mai avuti come alleati ma nemici da contrastare", il suo messaggio. "Era un momento di tensione ma in molti, e li ringrazio, mi hanno poi espresso vicinanza e ho deciso di dare la mia dispobilità nella lista civica - ha spiegato oggi Del Greco -. Sarò nella lista civica e non in quella politica, ho scelto di mettere la mia esperienza e professionalità a disposizione del contrasto alla criminalità. Ho a cuore la sicurezza dei cittadini". Sono pronti, invece, con le liste per l'Assemblea capitolina quasi tutti i candidati a sindaco con un peso elettorale minore. Monica Lozzi di Revoluzione Civica ha scelto come capolista Cristina Leo, assessora uscente del Municipio VII; per Andrea Bernaudo dei Liberisti italiani c'è l'avvocato Alessandro Onofri; Gilberto Trombetta di Riconquistare l’Italia ha scelto due nomi in testa alla sua lista, Claudia Vergella e Nino Di Cicco; Micaela Quintavalle in campo per il Partito Comunista avrà come capolista Nicoletta Alari; per Elisabetta Canitano di Potere al popolo c'è Sergio Cararo. Saranno capolista, oltre che candidati sindaco, invece Fabrizio Marrazzo per il Partito Gay e Fabiola Cenciotti per Il Popolo della famiglia. La scelta è in corso per Margherita Corrado di Attiva Roma. (Rer)