© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: pullman Dasu, per Islamabad attentato suicida collegato a intelligence indiana e afgana - Dietro l'esplosione avvenuta a Dasu in Pakistan lo scorso 14 luglio, in cui hanno perso la vita nove cittadini cinesi e tre pachistani, ci sarebbe un attentatore suicida collegato all'agenzia di intelligence indiana Research and Analysis Wing (Raw) e all'agenzia di intelligence afgana National Directorate of Security (Nds). Lo riferisce in un comunicato stampa il ministero degli Esteri del Pakistan, che ha aggiornato ufficialmente gli sviluppi sulle indagini del caso avvalorando l'ipotesi del presunto attacco terroristico. "Le autorità pachistane hanno condotto indagini approfondite sull'incidente e hanno condiviso i risultati con la Cina in ogni fase", si legge nel comunicato. Secondo il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mahmood Qureshi, l'esplosione di un pullman che stava trasportando alcuni lavoratori verso l'impianto idroelettrico di Dasu, nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, sarebbe stata causata da "un nesso tra i servizi segreti indiano Raw e afgano Nds". L'attacco terroristico è stato eseguito dal "ramo Swat del Movimento talebano in Pakistan (Ttp) per volere dei servizi segreti ostili (Hia)", si legge nella nota. Secondo quanto riferito da Islamabad, l'attacco sarebbe stato pianificato in Afghanistan, che avrebbe fornito anche il materiale. Stando a quanto riporta il documento ministeriale, il veicolo utilizzato nell'attacco Vbied, sigla che definisce un attacco con ordigno esplosivo improvvisato a bordo di un mezzo, "è stato portato dall'Afghanistan al Pakistan". (segue) (Res)