© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: Covid, per la prima volta più di 20 mila nuovi casi in un giorno - Per la prima volta il Giappone ha superato 20 mila nuovi casi di coronavirus in un giorno: ne sono stati registrati 20.097 oggi, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità. Anche il numero di pazienti con sintomi gravi è salito a un livello record: 1.478. A Tokyo, che da un mese è in stato di emergenza per la quarta volta, sono stati registrati 5.773 nuovi contagi, altro primato, che ha superato quello del 5 agosto (5.042), con una media mobile settimanale di 4.155, l’8,8 per cento in più rispetto alla settimana precedente. La capitale conta 227 pazienti con sintomi gravi, il numero più alto finora. I casi gravi sono in aumento a livello nazionale da metà luglio, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni, mentre la campagna di vaccinazione procede lentamente. Il primo ministro, Yoshihide Suga, in una conferenza stampa tenuta oggi, ha definito la situazione a Tokyo “terribile” ed esortato i cittadini a evitare i viaggi durante le vacanze estive. (segue) (Res)