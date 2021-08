© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: petroliera cinese sequestrata nelle acque contese di Penghu - Una petroliera cinese, la Hexing 566, è stata sequestrata dall'Amministrazione della Guardia costiera di Taiwan dopo aver attraversato il confine marittimo nelle acque contese a largo dell'isola Huayu di Penghu, territorio taiwanese. Lo riferisce "Taiwan News", riferendo che nonostante i numerosi avvisi radio della Guardia costiera taiwanese, la nave cinese non si è fermata. Il personale della Guardia costiera è salito a bordo dell'imbarcazione per ispezionare se trasportasse prodotti illegali. Il capitano della petroliera, indicato come Cai, e altri sei membri dell'equipaggio sono stati arrestati e riportati a Penghu. Nel frattempo, l'imbarcazione cinese, dove non è stato trovato alcun prodotto di contrabbando, rimarrà ormeggiata nelle isole Penghu, ha fatto sapere la guardia costiera di Taiwan. La flottiglia Penghu Offshore della Guardia costiera taiwanese ha dichiarato di aver sequestrato otto navi che hanno attraversato illegalmente il confine marittimo di Taiwan quest'anno, aggiungendo di aver emesso multe per un totale di 10,71 milioni di dollari taiwanesi (384.667 dollari Usa). (segue) (Res)