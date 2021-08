© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: premier Muhyiddin tratterà con l’opposizione per superare il voto di fiducia - Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, in un discorso rivolto oggi alla nazione, ha annunciato che la coalizione di governo, l’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional), avvierà consultazioni con i leader di altre forze politiche per ottenere la fiducia. “Questo voto di fiducia potrà essere superato solo col sostegno bipartisan”, ha detto il premier, ammettendo implicitamente di non avere più la maggioranza. Il capo dell’esecutivo, tuttavia, ha aggiunto che nessun altro ha la maggioranza attualmente. Muhyiddin ha anche promesso che, se otterrà la fiducia con una maggioranza di due terzi, attuerà un programma di riforme comprendente un limite di due mandati per il primo ministro e una legge anti-trasformismo, e si è impegnato a tenere le elezioni nel luglio del 2022 se la situazione della pandemia di coronavirus lo consentirà. Le dichiarazioni di Muhyiddin sono giunte dopo l’udienza dell’11 agosto col re, Abdullah Ahmad Shah, che ha sollecitato la verifica della maggioranza. La Camera dei rappresentanti (bassa) del parlamento federale conta attualmente 220 deputati e l’opposizione ha 105 seggi, ma il 3 agosto undici parlamentari dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) hanno annunciato il ritiro del sostegno al governo. (Res)