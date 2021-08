Afghanistan: Farnesina, in stretto contatto con dipartimento di Stato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell’avanzata dei talebani in Afghanistan, la Farnesina mantiene il più stretto contatto con il dipartimento di Stato Usa. Proprio nella giornata di ieri, riferisce una nota della Farnesina, il segretario generale Ettore Sequi ha sentito il vice segretario di Stato, Wendy Sherman, con la quale ha convenuto l’ulteriore rafforzamento del coordinamento fra le ambasciate dei Paesi alleati a Kabul, oltre che a livello bilaterale, e ha discusso delle iniziative in essere e di quelle che potranno essere intraprese in considerazione del peggioramento del quadro di sicurezza sul terreno. (Com)