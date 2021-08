Rimini: gioco d'azzardo in strada, raffica di multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Rimini sul viale Regina Margherita sono stati controllati dai carabinieri due gruppi di rumeni che gestivano il gioco d'azzardo (gioco delle tre campane) in strada, perfettamente organizzarti con componenti che fungevano da sentinelle e con coppie che fingevano di giocare e di vincere facilmente per invitare gli ignari turisti al gioco che passeggiavano tranquillamente sul viale Regina Margherita. Nel corso del controllo sono state elevate 8 sanzioni amministrative per il gioco d'azzardo mentre due di loro, con precedenti di polizia, gravati dal foglio di via obbligatorio da Rimini sono stati denunciati in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento del Questore, alla Procura della Repubblica di Rimini. (Ren)