Riccione: rubano scritta comunale, due denunciati

- Grazie alla sinergia tra le forze di polizia, nella mattinata odierna i carabinieri della stazione di Riccione hanno deferito in stato di libertà per furto e danneggiamento un 21enne e un 19enne, entrambi residenti nel milanese ed in vacanza presso questo centro. Nella nottata del 10 agosto, la scritta “Riccione” ubicata sul ponte del porto canale di questo viale Dante era stata completamente distrutta ed in parte asportata. Grazie all’attenzione degli operatori di Polizia e alle telecamere di videosorveglianza presenti, si è riusciti ad identificare i due giovani come gli autori della malefatta. (Ren)