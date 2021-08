Congo-Brazzaville: rinnovato lo stato di emergenza fino a inizio settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Repubblica del Congo ha rinnovato le restrizioni disposte per contrastare la pandemia di Covid-19 e fra queste l'estensione dello stato di emergenza per altri 20 giorni. La misura, valida a partire da domani, 14 agosto, è stata annunciata nel quadro della riunione del coordinamento nazionale per la gestione pandemica, convocata dal presidente Denis Sassou N'Guesso. A rendere necessario il rinnovo delle restrizioni, ha spiegato il coordinamento, è il continuo aumento dei casi di contagio: "il Congo non viene risparmiato dall'aumento del numero di casi confermati e dalla diffusione delle varianti" scoperte nel Regno Unito e in India, si legge in una nota, nella quale si precisa che dal 14 marzo del 2020 ad oggi, la Repubblica del Congo ha segnalato 13.293 casi, inclusi 179 decessi, con un tasso di mortalità dell'1,35 per cento. I dipartimenti di Brazzaville e Pointe-Noire rimangono l'epicentro della pandemia. In questo contesto, lunedì scorso i deputati di Brazzaville hanno approvato un nuovo piano nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, volto a raggiungere un tasso di persone vaccinate pari al 60 per cento della popolazione congolese. Lanciata ufficialmente lo scorso marzo, la campagna vaccinale ha tuttavia raggiunto finora circa 111mila persone sulle oltre 3 milioni di persone da vaccinare.(Res)