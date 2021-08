Covid: Sileri, difficile che ad agosto si superino soglie rischio ricoveri e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' difficile poterlo dire ma è auspicabile: dipenderà dai contagi" se l'Italia resterà tutta in fascia bianca per il mese di agosto. Lo afferma il sottosegretario alla Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo a Sky Tg24. I contagi di persone giovani, che non scaturiscono in ricoveri, "non vanno a pesare sui parametri per il passaggio" in una fascia di rischio superiore. La variante Delta "sembra autolimitante e andando avanti con le vaccinazioni il virus troverà meno terreno", ha aggiunto ricordando che "difficilmente quelle soglie verranno raggiunte di rischio ad agosto". Quella attuale "è una nuova ondata" di contagi "ma non una mareggiata come in passato", ha concluso. (Rin)