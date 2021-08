© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cura è un diritto di tutti. Ha da sempre difeso e tutelato i diritti e la dignità dell'essere umano senza alcuna distinzione. Scompare uno degli ultimi grandi, folli idealisti del nostro tempo. Shine on you crazy diamond Gino Strada". Così, in un tweet, l'assessore di Roma Capitale all'Urbanistica Luca Montuori. (Rer)