Strada: Floridia (M5s), se ne va una bella persona, mancherà a questo Paese

- Se ne va "una bella persona". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria all'Istruzione, la senatrice Barbara Floridia. "Un uomo gentile e forte, determinato e coerente fino alla fine", prosegue il post. "Gino Strada, con la sua Emergency, ha dedicato la vita agli ultimi. Spesso - aggiunge la senatrice Floridia - assisteva ai dibattiti della politica considerandoli lunari, lui che era molto concreto. Con i suoi volontari - scrive Floridia - organizzava incontri nelle scuole, per parlare ai bambini della pace e dei diritti. Perché sapeva che è a scuola che si gettano le basi per il cambiamento di una nazione. Gino Strada ci mancherà. Mancherà a questo Paese. Soprattutto mancherà alle tante persone che a lui e alla sua associazione umanitaria devono, in molti casi, perfino la vita. Sono certa che Emergency porterà avanti la sua eredità con onore", conclude la capogruppo M5s al Senato. (Com)