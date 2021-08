© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è rimasto gravemente ustionato nell'incendio che nella tarda mattinata di oggi, è divampato in una palazzina su tre livelli in via XXV Aprile a Genzano. Si indaga ancora sulle cause del rogo che restano imprecisate. I vigili del fuoco intervenuti hanno evacuato lo stabile e soccorso un uomo anziano che ha riportato gravi ustioni. Sul posto anche la polizia.(Rer)