Tunisia: Covid, esperti della squadra britannica di medicina d'urgenza oggi nel Paese

- Gli esperti della squadra britannica di medicina d'urgenza (British Emergency Medicine Team) sono attesi oggi in Tunisia, accompagnati dal Team di supporto sanitario rapido britannico, per aiutare nella lotta contro la pandemia da Covid-19. Lo riferiscono i media tunisini, affermando che l’equipe comprende nove medici, infermieri ed esperti di logistica provenienti da Regno Unito, Francia e Repubblica del Congo in varie specialità come la medicina d'urgenza e malattie infettive. La fornitura di questi servizi arriva in risposta a una richiesta diretta del governo tunisino a seguito dell'aumento dei contagi da coronavirus nell'ultimo periodo.(Tut)