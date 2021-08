Cina-Usa: ufficio Taiwan a Vilnius, Pechino ribadisce critiche a commenti Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo scontro tra Cina e Stati Uniti sulla questione dell'apertura dell'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania. Oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha ribadito l'opposizione alle critiche di Washington e accusato "alcuni Paesi e individui" di "fuorviare l'opinione pubblica sulla questione". I commenti di Pechino giungono, secondo quanto riferito da Hua, dopo che il dipartimento di Stato Usa ha recentemente osservato che "tutti i Paesi possono creare il proprio quadro politico di una sola Cina in modo indipendente, libero da qualsiasi minaccia esterna" e che l'apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania "non violerebbe il diritto internazionale". Già nei giorni scorsi, l'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha sostenuto che Washington "non è nella posizione di puntare il dito e fare commenti irresponsabili", a proposito della posizione statunitense a sostegno dei partner europei, come la Lituania, che sviluppano legami con Taiwan. I commenti sono arrivati dopo che il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price ha dichiarato su Twitter che gli Stati Uniti sono al fianco del loro alleato di Vilnius, condannano il richiamo dell'ambasciatore da parte della Cina e chiedono alla Lituania di richiamare a sua volta il proprio ambasciatore a Pechino.(Cip)