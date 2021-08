Piemonte: Nichelino, arrivano i monopattini in sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il via libera della Città Metropolitana di Torino continuano ad aumentare le città dell'hinterland che abbracciano i monopattini in sharing. A partire da oggi tocca anche a Nichelino. L'azienda Dott ha deciso di portare una flotta di mezzi anche nel Comune a sud di Torino. L'amministrazione mette già le mani avanti sull'educazione stradale rispetto all'uso dei mezzi: "A settembre verranno organizzati dei momenti informativi -spiegano il sindaco Giampiero Torardo e l'assessore ai Trasporti Antimo De Ruosi-, in particolare di scuola guida gratuita, per imparare ad utilizzare il mezzo in maniera consapevole e sicura". Il mezzo si potrà utilizzare quasi dovunque, tranne nella tangenziale o vie molto trafficate come via Debouché. Questa nuova modalità potrà essere utilizzata come via di inter-scambio con la metropolitana che ora arriva fino a piazza Bengasi. Anche a Nichelino sarà possibile parcheggiare soltanto nei punti identificata dall'app da una P blu. La prima corsa per i nuovi utenti sarà gratuita e successivamente verranno applicate le tariffe e gli abbonamenti tradizionali. (Rpi)