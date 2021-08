Nord Macedonia: Borrell per ventennale Accordo di Ocrida, dialogo per superare il nazionalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vent'anni fa, la Macedonia del Nord ha coraggiosamente optato per il compromesso e la responsabilità. Così l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrel, ha ricordato l'anniversario dell'Accordo di Ocrida. “Ricordiamo la forza del dialogo e del pluralismo per superare il nazionalismo che divide e le lamentele etniche”, ha scritto Borrell su Twitter. L'accordo è stato firmato il 13 agosto presso la residenza presidenziale di Vodno a Skopje. I principi di base del documento affermano che "l'uso della violenza per scopi politici è completamente e incondizionatamente respinto. Solo soluzioni politiche pacifiche possono garantire un futuro stabile e democratico alla Macedonia. La sovranità e l'integrità territoriale della Macedonia e il carattere unitario dello Stato sono inviolabili e devono essere preservati. Non esistono soluzioni territoriali alle questioni etniche". Il documento afferma inoltre che il carattere multietnico della società macedone deve essere preservato e rispecchiato nella vita pubblica. "Uno Stato democratico moderno, nel corso naturale del suo sviluppo e maturazione, deve costantemente assicurare che la sua Costituzione soddisfi pienamente i bisogni di tutti i suoi cittadini secondo i più alti standard internazionali", si legge ancora nel documento. (Beb)