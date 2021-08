Milano: De Maria (Pd), Bernardo inaccettabile, nell'antifascismo radici della nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'antifascismo ci sono le radici della nostra democrazia. Dalla Resistenza è nata la nostra Costituzione. Chi si candida a sindaco di Milano, come Bernardo, non può dimenticarlo". Lo dichiara in una nota Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera. "Milano è città medaglia d'oro della Resistenza e il 25 aprile ricordiamo proprio la liberazione di Milano. Lo dico da chi ha avuto l'onore di essere sindaco di Marzabotto: teorizzare l'equivalenza fra fascismo ed antifascismo significa rinnegare la nostra Repubblica, nata dalla Resistenza".(Com)