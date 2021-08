Gino Strada: Cenati (Anpi), sempre in prima fila nelle manifestazioni nazionali a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci ha lasciato oggi Gino Strada, nato nel 1948 a Sesto San Giovanni. Lo afferma in una nota Roberto Cenati, presidente Anpi provinciale di Milano. "Proprio oggi, Gino Strada ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa, dal titolo 'Così ho visto morire Kabul', nella quale sottolineava: 'Ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni: ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese veniva progressivamente divorato dall'insicurezza e dalla corruzione. Oltre alle 241 mila vittime e ai 5 milioni di sfollati, tra interni e richiedenti asilo, l'Afghanistan oggi è un Paese che sta per precipitare di nuovo in una guerra civile, con i talebani più forti di prima'. Lo ricordo sempre in prima fila - continua Cenati -, dietro lo striscione di Emergency, nelle manifestazioni nazionali a Milano, nella ricorrenza del 25 aprile. Gino non mancava mai a questi appuntamenti, ai quali partecipava con tutta la sua passione e il suo impegno". "Ai familiari, ad Emergency esprimo la commossa vicinanza dell'Anpi provinciale di Milano" conclude il presidente dell'Anpi provinciale di Milano. (Com)