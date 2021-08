Germania: prezzi all'ingrosso cresciuti dell'11,3 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio i prezzi all'ingrosso sono stati dell'11,3 per cento più elevati in Germania: si tratta della crescita più rapida anche rispetto a quanto accaduto durante la prima crisi petrolifera dell'ottobre del 1974 (+13,2 per cento). È quanto riferisce l'Ufficio federale di statistica, secondo cui nella prima estate segnata dalla pandemia, lo scorso anno, i prezzi di molti beni erano estremamente bassi, il che come effetto di base ha causati ora forti aumenti. Anche la scarsità di varie materie prime e prodotti intermedi gioca un ruolo. A giugno del 2021, l'aumento dei prezzi era dell'1,1 per cento. L'aumento del 59,2 per cento dei prezzi all'ingrosso di minerali, metalli e semilavorati metallici ha avuto la maggiore influenza sul tasso di variazione. Con un aumento del 95,6 per cento, i materiali vecchi e di scarto costavano quasi il doppio rispetto all'anno precedente. In forte crescita anche il legno (+59,9 per cento) e i prodotti petroliferi (+34,3 per cento). (Geb)