Incendi: Dieni (M5s), cancellazione corpo forestale ferita gravissima

- La cancellazione del Corpo forestale dello Stato, a cui il Movimento 5 stelle si è sempre opposto, si sta rivelando una ferita gravissima per il nostro patrimonio forestale e per il Paese intero. Lo afferma la deputata del MoVimento 5 Stelle Federica Dieni, vicepresidente del Copasir e componente della commissione Affari costituzionali. "Teresa Bellanova è consapevole della gravità della scelta compiuta nel 2016 dal governo allora guidato da Mattero Renzi e ora tenta di nascondere la paternità di quella scelta. Davanti al dramma di intere foreste in fiamme in tutto il Paese e in particolare nel mio Aspromonte, questi giochetti non sono tollerabili. Si lavori piuttosto a rimuovere le cause di questi roghi, comprese quelle connesse alla crisi climatica, a fare vera prevenzione e a reintrodurre per legge un corpo di polizia ambientale in grado di gestire con efficace emergenze come quella che sta sconvolgendo intere regioni e di affrontare con competenza tutte le attività correlate alla tutela degli ecosistemi e della nostra preziosa biodiversità. Noi abbiamo idee e proposte chiare in merito e siamo pronti a confrontarci con tutte le forze presenti in Parlamento", aggiunge. (Rin)