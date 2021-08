© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 24,9 miliardi di euro versati all’Italia dalla Commissione Ue sono un segnale importante e decisivo per il futuro. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie. "Il nostro Paese, con un mix di riforme e investimenti, è pronto a svoltare. Nel 2021 la crescita può toccare il +6 per cento e la ripresa economica è ormai un dato di fatto", aggiunge la ministra. (Rin)