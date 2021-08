Recovery: trasporto ferroviario, Solinas, Sardegna dimenticata dai grandi investimenti, Governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un efficiente collegamento merci tra i tre porti, la Sardegna può proporsi come hub per le merci che transitano tra i paesi del mediterraneo diventando quel centro delle autostrade del mare di cui si parla da tempo – continua il presidente della Regione - Le zone Zes, sulle quali questa Giunta ha impresso una forte accelerazione, assumerebbero a loro volta una importanza vitale. Cosa fare per far partire finalmente il progetto della ferrovia veloce sarda?". "Chiedo al Governo, ad Rfi e Trenitalia che si elabori immediatamente uno studio di fattibilità, a cui la Regione vuole partecipare attivamente – puntualizza Christian Solinas - Ciò permetterà l'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione nazionale. Il costo di un'opera così importante potrebbe essere di qualche miliardo di euro (tra i tre e i quattro) che possono essere coperti con finanziamenti nazionali e comunitari. L'esempio sono le opere commissariate in Italia. Più di 50 miliardi a cui in parte contribuisce il Pnrr. Si prevedono nove miliardi per la Sicilia, senza ancora progetti cantierabili. O investimenti su tratte secondarie del continente per svariati miliardi. Noi non possiamo accontentarci di piccoli interventi che non risolvono le esigenze fondamentali e non sono strategiche per una trasformazione radicale della mobilità sarda". "Dobbiamo avere lo stesso coraggio e lungimiranza che nella seconda metà dall'800 permise di realizzare le attuali ferrovie sarde, che da allora, a testimonianza di una inaccettabile incuria, sono rimaste sostanzialmente invariate", conclude il governatore della Sardegna". (Rsc)