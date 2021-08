Gino Strada: Barberis (Pd), straordinaria espressione dei valori di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tristissima notizia. È appena mancato Gino Strada. Straordinaria espressione a livello internazionale dei valori di solidarietà di cui è capace il nostro territorio", dichiara Filippo Barberis, capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di Milano. "Emergency negli anni ha portato assistenza gratuita ad oltre 6 milioni di pazienti in 16 Paesi del mondo. Il segno che ha lasciato non può essere dimenticato e sono certo che Milano saprà ricordarlo come merita". (Com)